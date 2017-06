'Miljarden extra voor onderwijs, dat is niet reëel'

De staatssecretaris vindt dat basisscholen niet moeten wachten op extra geld. Ze moeten nadenken over hoe ze nu al de problemen te lijf kunnen gaan. Zelf doet hij een schot voor de boeg. Neem het lerarentekort, er zijn zo’n zesduizend werklozen waarvoor de scholen een aanvullende uitkering moeten betalen. Help hen terug de klas in, zegt Dekker. ,,Dat zijn mensen die bijvoorbeeld door een krimpend aantal leerlingen of juist een lerarenoverschot dat we hebben gehad, hun baan hebben verloren. Die mensen krijgen een baan en de scholen hoeven minder uit te geven aan uitkeringen.’’



Hoe simpel dat ook klinkt, zo eenvoudig is het niet, aldus Den Besten. Want het gaat bijvoorbeeld om leraren uit het hoge noorden die er niet voor voelen om naar Rotterdam te moeten afreizen. Pogingen om beweging te krijgen in deze poule zijn tot nu toe niet gelukt. ,,Bovendien zitten er mensen bij die het niet hebben gehaald, omdat het onderwijs niet geschikt was voor hen. Zonder geld gaan we het lerarentekort niet oplossen. En dat weet Sander (Dekker – red.) heel goed,’’ zegt de PO Raad-voorzitter.



Ondanks alle woede was er ook een lichtpuntje voor het basisonderwijs. Dekker verwacht dat een nieuw kabinet met extra geld over de brug komt.