Minder Nederlanders kopen online

UPDATEHet aantal mensen in Nederland dat online een aankoop doet, is voor het eerst in jaren gedaald. Maar de onlinemarkt groeit nog steeds hard.

Dat blijkt vandaag uit de Thuiswinkel Markt Monitor in opdracht van Thuiswinkel.org. Er was in het eerste kwartaal van dit jaar voor het eerst in lange tijd sprake van een krimp van 1 procent.

Smartphones

De onderzoekers merken daarbij op dat de onlinemarkt nog wel steeds groeit. Dit komt door een toename van het aantal aankopen per koper en het gemiddeld bestede bedrag per koper. Ook het kopen via smartphones steeg flink.

Het Economisch Bureau van ING verwacht dat webshops in 2025 hun marktaandeel verdubbeld hebben. Vorig jaar maakten webwinkels nog 12,5 procent van de detailhandel uit, maar in 2025 zou dat een kwart zijn. Webshops in kleding, schoenen, speelgoed en elektronica zijn de drijvende krachten achter de groei, maar ook boodschappen doen in onlinesupermarkten komt de komende jaren sterker van de grond.

Fysieke winkels

In de grotere steden groeit de markt voor fysieke winkels weer en ontstaan allerlei nieuwe initiatieven. Buiten de grote steden hebben winkels echter vaak te lijden onder het online winkelen.