Minderjarige jongens die scholieres aanrandden in Technopolis gestraft

Snackbar De Pomp verliest opnieuw in strijd om hogere plek in AD Friettest

14:57 Eigenaar Wim Bogers van snackbar De Pomp uit Eindhoven moet zich erbij neerleggen: ook in hoger beroep heeft hij niet kunnen afdwingen dat hij een hogere plaats krijgt in de AD-Friettest van 2016. Het AD is volgens het Gerechtshof Amsterdam 'in hoge mate' zorgvuldig geweest.