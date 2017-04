Ministers Blok en Koenders reageren op schietpartij Parijs

Ministers Stef Blok (Veiligheid en Justitie) en Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) hebben vandaag gereageerd op de schietpartij in Parijs. Volgens Blok illustreert de aanslag dat de dreiging van terrorisme reëel is: ,,Al onze diensten zijn zeer alert, zeker bij grote bijeenkomsten.'' Koenders ziet de aanslag als poging om de Franse verkiezingen te beïnvloeden: ,,Terreur wil intimideren. Daar moeten we ons teweerstellen.''