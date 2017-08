Minstens 575 Nederlanders in Barcelona

Eclipsjager Henk vliegt naar de VS voor 2 minuten duisternis

19:51 Hier is er niks van te zien, maar in Amerika is de hysterie om The Great American Eclipse gigantisch. Maandag is er een totale zonsverduistering in de Verenigde Staten te zien. Ook fanatieke Nederlandse eclipsjagers, zoals Henk Bril, reizen de oceaan over voor slechts 2 minuten duisternis.