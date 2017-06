Moeder vermoorde Marianne Vaatstra eist contactverbod voor publicist

Overlast

Volgens Moszkowicz zoekt Dankbaar nog steeds hinderlijk contact met Maaike Terpstra, die daar niet van gediend is. ,,Hij heeft in een korte periode ineens heel veel e-mails gestuurd aan mijn cliënt, waarin hij weer beweerde dat Jasper S. niet de echte moordenaar was. Daar heeft zij last van en daar is zij absoluut niet van gediend. Het feit dat hij nu aangeeft de mails voortaan naar mij te zullen sturen, geeft al aan dat hij niet van plan is te stoppen.''



In een reactie stelt Wim Dankbaar dat een kort geding helemaal niet nodig is. ,,Als mevrouw Terpstra aangeeft geen emails meer van mij te willen ontvangen, dan zal ik uitsluitend Moszkowicz als aanspreekpunt gebruiken, zonder haar daarop te kopiëren, maar met het verzoek om zijn cliënt deelgenoot te maken van de informatie". Op zijn eigen site noemt Dankbaar het aangekondigde kort geding 'lachwekkend'. De publicist noemt de advocaat van de moeder in een reactie een 'vals konkelend kutventje'. In een boodschap aan de moeder stelt hij dat zij 'het ultieme verraad' tegenover haar dochter Marianne is.