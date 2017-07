Moeder vermoorde Marianne: Wim Dankbaar maakt mij kapot

De moeder van de in 1999 vermoorde Marianne Vaatstra heeft de rechtbank in Haarlem vandaag gevraagd een contactverbod, rectificaties, een publicatieverbod en een schadevergoeding van 16.000 euro op te leggen aan publicist Wim Dankbaar. Volgens de moeder maakt Dankbaar haar kapot door haar steeds te betrekken in zijn onderzoek naar de moord. Zo publiceert hij onder meer zelfgeschreven brieven op zijn site onder haar naam.

Quote Het raakt mij wel. Dit moet stoppen. Het maakt mij kapot Maaike Terpstra Dankbaar beweert al jaren dat de voor de moord veroordeelde Friese veeboer Jasper S. niet de dader is. De overheid zou in zijn ogen de echte dader, een asielzoeker, de hand boven het hoofd houden en de onschuldige S. bewust hebben aangewezen als zondebok. De publicist is boos dat moeder Maaike Terpstra niets van zich laat horen in de zaak en verwijt haar ‘het ultieme verraad’ aan haar overleden dochter. Terpstra stapte al eerder met succes naar de rechter om publicaties van Dankbaar te bestrijden.

'Te walgelijk'

Quote Deze arme vrouw wil rust en voorover dat nog mogelijk is een kalme oude dag. Dankbaar heeft dit inmiddels verziekt en maakt dit blijvend onmogelijk Yehudi Moszkowicz De moeder wil dat de rechter een einde maakt aan het gedrag van de publicist. Dankbaar wist begin dit jaar al beslag te leggen op een klein deel van haar AOW, belt haar geregeld op en stuurt haar beledigende e-mails. Ook schrijft hij op zijn site brieven uit haar naam, waarin hij zichzelf namens haar gelijk geeft. Maaike Terpstra heeft naar eigen zeggen 'met grote verontwaardiging' gelezen dat Dankbaar de brieven schrijft uit haar naam. Ze noemt het 'te walgelijk voor woorden' en zegt dat het moet stoppen. 'Het maakt mij kapot', aldus de vrouw in een recente email aan haar advocaat.



Volgens Moszkowicz is moeder Maaike Terpstra helemaal klaar met Dankbaar. ,,Deze arme vrouw wil rust en voor zover dat nog mogelijk is een kalme oude dag. Na alles wat ze heeft meegemaakt. Dankbaar heeft dit inmiddels verziekt en maakt dit blijvend onmogelijk.''

Dagboek

Om de publicist te kunnen stoppen, eiste Yehudi Moszkowicz vandaag een contactverbod ‘in persoon, per post, per mail of op enige andere wijze’. Dit alles op straffe van een dwangsom van 20.000 euro per dag, met een maximum van een half miljoen euro. De dwangsommen zijn volgens de advocaat zo hoog omdat Dankbaar nog steeds vermogend is en eerder ondanks de dreiging van forse dwangsommen toch het dagboek van de moeder publiceerde.

Daarnaast eist de moeder een verbod op toekomstige publicaties waarin Dankbaar de woorden van haar of die van haar dochter gebruikt, een aantal rectificaties plus een voorschot op een schadevergoeding van 16.000 euro. Volgens de vrouw doet Dankbaar willens en wetens afbreuk aan de nagedachtenis aan Marianne. De moeder stelt via haar advocaat dat Dankbaar sinds 2013 verantwoordelijk is voor 'een niet aflatend onbehagen en de pijnlijke geestelijke wonden die hij open houdt met zijn schrijfsels'.

Het contactverbod moet ook gelden voor de broer van Marianne, die ook zegt hinder te hebben van Dankbaar. Ook deze Johan Vaatstra eist een schadevergoeding. Dankbaar plaatste onder meer een foto van de drie minderjarige kinderen van Johan op zijn eigen website om een reactie uit te lokken.

YouTube

De publicist zelf heeft zijn pleidooi in de zaak afgelopen zaterdag al op YouTube gezet. In een telefonische reactie verwijst hij desgevraagd naar die publicatie. Dankbaar stelt dat de moeder ‘tot voor kort’ nog achter hem stond en ook helemaal geen rechtszaken tegen hem voert. Zij zou niets afweten van de procedures van Moszkowicz.

Dankbaar is het ook totaal niet eens met het contactverbod omdat hij het als zijn plicht ziet om de moeder op de hoogte te houden van zijn bevindingen in de moordzaak. Volgens de publicist is niet de moeder zijn echte tegenstander in deze zaak, maar het Openbaar Ministerie.