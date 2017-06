Moeders van Srebrenica hebben recht op 30 procent geëiste schadevergoeding

Politie evacueert 'schurk van Urk' na volksgericht over 'ontvoerd' hondje

11:02 Een vermiste chihuahua houdt de gemoederen flink bezig op Urk en heeft zelfs een volksgericht veroorzaakt. Honderden Urkers trokken eergisteren naar het huis waar het teefje zou verblijven en gooiden een ruit in, duizenden mensen keken mee via een livestream op sociale media. De bewoner met de bijnaam 'schurk van Urk' werd door de politie in veiligheid gebracht.