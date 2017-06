Moeders van Srebrenica hebben recht op schadevergoeding

Nabestaanden van moslimmannen die de dood vonden in Srebrenica hebben recht op een gedeeltelijke schadevergoeding. Dat bepaalde het hof vandaag in hoger beroep. Alleen nabestaanden van mannen die binnen de Dutchbat-compound verbleven, krijgen de vergoeding. Deze 'Moeders van Srebrenica' komen in aanmerking voor 30 procent van het geëiste bedrag.

Een schadevergoeding voor nabestaanden van mannen buiten de veilige compound is afgewezen. Nederland is volgens het hof ook niet verantwoordelijk voor het uitblijven van luchtsteun in Srebrenica. Ook de plicht om genocide te voorkomen, heeft de staat niet geschonden.

350 mannen

Het gerechtshof in Den Haag oordeelde dat Dutchbat de medewerking aan de evacuatie had moeten staken, toen het risico voor de afgevoerde mannen bekend was. Verder stelt het hof dat de Nederlandse staat onrechtmatig heeft gehandeld bij de evacuatie door moslimmannen op de compound niet de keus te bieden daar te blijven.

De Nederlandse staat is volgens het hof nu aansprakelijk voor de dood van 350 mannen in Srebrenica. Het hof weet niet zeker of de Bosnische Serviërs deze mannen niet alsnog zouden hebben vermoord als de mannen op de compound hadden mogen blijven. Daarom krijgen de nabestaanden van deze groep mannen niet hun volledige schade vergoed.

Nabestaanden

De zaak was aangespannen door ruim 6.000 nabestaanden. Deze Moeders van Srebrenica hebben de Nederlandse staat aansprakelijk gesteld voor de dood van mannen in de weerbare leeftijd die vergeefs bescherming zochten op de VN-compound van Dutchbat in Srebrenica tegen de Bosnische Serviërs. Zij hoopten op een schadevergoeding.

Volledig scherm Rechters G. Dulek-Schermers, S. Boele, E.M. Douwsma en Alejandra Bouts (griffier) © ANP

