Moet 12-jarige jongen verplicht een chemokuur ondergaan?

Het Gerechtshof in Amsterdam maakt vandaag bekend of de 12-jarige David een noodzakelijke chemokuur moet krijgen of niet. De jongen zelf wil niet, maar zijn vader eist dat hij er alsnog aan begint.

David heeft een hersentumor. Afgelopen december is de jongen bestraald, maar hij heeft de aansluitende chemokuur - die volgens artsen noodzakelijk is - geweigerd. Het kind is bang om ziek te worden van de behandeling en volgt zijn moeder, die meer heil ziet in alternatieve manieren om kanker te bestrijden.

Zijn vader is radeloos. Hij eiste eerder al bij de rechtbank dat David alsnog aan zijn chemokuur begint, om zo zicht te houden op overleving. De rechter besloot toen echter dat David zelf mag beslissen over zijn leven, omdat hij oud genoeg is om zijn eigen wil te bepalen. De vader ging tegen deze beslissing in beroep en daarom ligt het oordeel nu bij het Hof in Amsterdam.

Onder Toezicht



De 45-jarige vader heeft David uit een eerdere relatie. De moeder van het kind wil al langere tijd niet meewerken aan de kankerbehandelingen. Daarom is David eind vorig jaar onder toezicht gesteld van jeugdzorginstantie De Jeugd- en Gezinsbeschermers.

Volgens de vader geeft zijn zoon wisselende signalen over zijn ziekte en zou hij vaak praten over ‘later’. De man vreest de invloed van zijn ex, die meer in alternatieve geneeswijzen ziet.