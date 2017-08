Mogelijk duizenden parkeerboetes ongeldig in Leiden

Automobilisten in Leiden kunnen massaal bezwaar maken tegen parkeerboetes die de afgelopen zes weken zijn opgelegd. De kans bestaat dat de boetes ongeldig zijn omdat de gemeente door een interne reorganisatie niet bevoegd was de naheffingen af te handelen.

De zaak kwam pas onlangs aan het licht na een uitspraak van de rechter. Die bepaalde dat een automobilist een in Leiden opgelopen parkeerboete helemaal niet hoeft te betalen, omdat de gemeente niet kan bewijzen dat de ambtenaar in zijn geval bevoegd was. Volgens de rechter was de bon 'niet opgelegd door of namens een gemeentelijke functionaris of ambtenaar, die door het College van B&W is belast met de heffing van gemeentelijke belastingen'.

Op die manier zouden mogelijk duizenden boetes vanaf 1 januari 2015 onbevoegd zijn uitgegeven. Omdat automobilisten standaard maar zes weken hebben om bezwaar te maken, kunnen alleen gedupeerden die nog in hun bezwaarperiode zitten in actie komen.

Functie

De gemeente Leiden blijkt onbevoegd omdat bij een reorganisatie de functie voor het afhandelen van de parkeerboetes niet volgens de regels van de Gemeentewet officieel werd aangewezen.

Automobilisten die een boete hebben gekregen en nog in hun bezwaarperiode zitten, kunnen nu in actie komen. Het succes van het bezwaar hangt af van welke ambtenaar precies de parkeerbon heeft afgehandeld. Als de ambtenaar in kwestie niet bevoegd is, moet de bon alsnog ongeldig worden verklaard.

Volgens jurist en oprichter Nick Voorbach van Verkeersboete.nl gaat het in potentie om veel geld. ,,De gemeente Leiden heeft mogelijk onbevoegd tonnen binnengehaald. Ik schat dat de gemeente per jaar ongeveer aan half tot een miljoen euro binnen weet te halen. In strijd met de regels is dat in de portemonnee van de gemeente gekomen.''