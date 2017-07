Na grijze zondag wordt het weer zomers

Het was de afgelopen periode snoeiheet in delen van Spanje. Het Spaanse temperatuurrecord werd zelfs verbroken: het werd 47,3 graden! Die warme lucht komt onze kant op. Dinsdag bereikt de warme lucht ons land. De temperatuur loopt op naar ongeveer 23 graden op de Wadden tot lokaal al 28 graden in het zuiden en zuidoosten. ,,Het zal niet volop zonnig zijn, maar de zon komt wel prima door de sluierwolken heen”, belooft weerman Wilfred Janssen van Weerplaza . ,,Door de matige oostenwind zal het op de stranden de hele dag heerlijk vertoeven zijn met temperaturen rond 25 graden, in het noorden is het wat koeler." In de nacht naar woensdag komt de echte warme lucht het land binnen. In de ochtend loopt de temperatuur op de meeste plaatsen al snel op naar zomerse waarden van rond de 25 graden. Uiteindelijk wordt het ongeveer 27 graden op de Wadden tot plaatselijk 32 graden in het binnenland.

Kans op onweersbuien

Na woensdag koeler

Donderdag valt de temperatuur alweer een stuk lager uit dan op woensdag. Het wordt dan ongeveer 22 graden. De zomerse warmte blijft wel in de buurt. ,,Er zijn signalen dat de zomerse warmte in het weekend weer terug kan keren. Met de koele zeelucht in de buurt, is dit natuurlijk nog erg onzeker, zeker op deze termijn. Het is even afwachten aan welke kant ons land komt te liggen: de koele of de warme kant. Van de buien zijn we in elk geval niet af, want met zowel de warme als koele lucht in de buurt, kunnen er altijd een aantal buien vallen. De buien zullen wel minder pittig zijn dan die op woensdag.”