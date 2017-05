Na Hemelvaart begint de echte zomerhitte

Vanaf Hemelvaartsdag begint de atmosfeer op te warmen. In combinatie met genoeg zon gaan de temperaturen dan gestaag omhoog. ,,De dauwtrappers moeten vroeg op pad om nog wat dauw tegen te komen, want de lucht is behoorlijk droog. Er zijn dus flinke perioden met zon en er staat weinig wind. De temperatuur loopt op naar 22 tot 25 graden. Perfect weer om de hele dag buiten te zijn”, aldus Severin.



Iedereen die vrijdag vrij neemt, kan zich opmaken voor een echt zomers weekend. Na de fraaie donderdag volgen nog drie dagen met veel zon en weinig wind. Vrijdag stijgt het kwik naar 27 graden. In het weekend wordt het misschien zelfs heet met maxima rond of boven de 30 graden. ,,In eerste instantie gaat de hitte wel samen met droge lucht, dus het zal niet drukkend warm zijn. Ideaal weer om even vakantie te vieren. Mocht je je al verheugen op een duik in de zee, dan alvast een waarschuwing. De Noordzee is met 15 graden nog behoorlijk fris”, besluit de meteoroloog.