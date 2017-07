'Na klotetijd in Kroatische cel, moet ik nu Nederlandse cel in, hoe kan dit? '

Oud-schoenenkoning Jan van der Linden moet 9 maanden de cel in voor het handelen in zwaar wapentuig tussen Kroatië en Nederland. Dat is opmerkelijk, omdat hij voor hetzelfde busje vol wapens al een celstraf uitzat in Kroatië. En twee keer boeten voor hetzelfde vergrijp... dat kan niet.

De 67-jarige ooit zo gevierde directeur van schoenwinkelketen Tango (failliet in 2002) gaat hoogstwaarschijnlijk in hoger beroep. Voor Van der Linden – die steeds ontkent iets met wapenhandel van doen te hebben – is de nieuwe celstraf een dreun. ,,Mijn advocaat zei steeds dat dit niet kan, maar toch.’’

De truc die justitie heeft gebruikt, is dat Van der Linden in Kroatië werd veroordeeld voor wapenbezit en in Nederland voor wapenhandel. Dat het om hetzelfde busje met wapens ging, maakt daarbij niet meer uit. Van der Linden is op papier in beide landen voor verschillende vergrijpen veroordeeld.

Van der Linden werd begin 2015 niet ver van Split gepakt met een busje waarin allerlei wapentuig verborgen zat, van kalasjnikovs tot raketwerpers, bedoeld voor Nederlandse motorbendes.

Smokkelen

Zelf beweert Van der Linden tot op de dag van vandaag dat hij niet wist dat zijn busje vol wapentuig zat. Hij houdt vol dat hij keukenapparatuur wegbracht en zegt dat criminelen de wapens in zijn ‘lege’ busje moeten hebben verstopt, waardoor hij ze mee naar Nederland zou smokkelen. Hoofdverdachte Freek van S. uit Den Bosch zou het allemaal hebben bedacht. Van S. kreeg vandaag vier jaar celstraf.

Van der Linden had nog een tweede troef om een celstraf te ontlopen: hij zat in Kroatië al een half jaar vast (voor wapenbezít dus) en daarmee zou hij in Nederland niet nog een keer voor hetzelfde feit veroordeeld kunnen worden. Maar die tactiek liep dus ook mis voor hem.

Wapenbezit is wat anders dan wapeninvoer, zegt justitie, dus moet Van der Linden ook in Nederland boeten voor zijn bus met kalasjnikovs en raketwerpers waarmee hij op weg was naar Nederland. Justitie denkt dat hij wel degelijk van de wapens wist.

Van der Linden kreeg 18 maanden cel waarvan 9 voorwaardelijk. Tegen hem was twee jaar geëist, maar de rechter houdt er wel rekening mee dat hij al een zware tijd achter de rug heeft in de Kroatische gevangenis.

Bonanza kijken