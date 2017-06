Nabestaanden Srebrenica bij uitspraak hof over aansprakelijkheid Nederland

Een groep van dertig nabestaanden uit Srebrenica woont vandaag de uitspraak bij over de vraag of de Nederlandse staat aansprakelijk is voor de dood van de slachtoffers van de genocide in juli 1995.

Het gerechtshof in Den Haag wijst daarover vanmorgen in hoger beroep vonnis. Het hof zal het vonnis mondeling toelichten, een uitzondering in een civiele procedure.

De zaak is aangespannen door ruim 6000 nabestaanden. Deze zogenoemde Moeders van Srebrenica hebben de Nederlandse staat aansprakelijk gesteld voor de dood van mannen in de weerbare leeftijd, die vergeefs bescherming zochten op de VN-compound van Dutchbat in Srebrenica tegen de Bosnische Serviërs. Zij hopen op een schadevergoeding.

Het Bosnisch-Servische leger liep de beschermde zone onder de voet en vermoordde daarna meer dan 7000 moslimmannen.