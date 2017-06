NAVO-missie ontkent dode Amerikaanse militairen in Afghanistan

Zandbak voor gevorderden: van Rembrandt tot Escher

17:14 Op meerdere locaties in Zandvoort zijn de hele week zandkunstenaars aan het werk geweest om hun mooiste zandcreaties in elkaar te zetten voor het EK Zandsculpturen. Morgen wordt de winnaar bekendgemaakt. Nederlanders Maxim Gazendam won die prijs al eens in 2015. Dit jaar is hij weer van de partij. Binnen het thema 'Hollandse Meesters' liet hij zich inspireren door kunstenaar M. C. Escher. De zandsculpturen zijn nog de hele zomer te bewonderen.