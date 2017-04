NEC krijgt in Groningen nieuwe klap

De ploeg van trainer Peter Hyballa staat met nog vijf wedstrijden te gaan slechts een paar punten boven de streep en zag Groningen uit het zicht verdwijnen. De achterstand op de noorderlingen groeide van twee naar vijf punten.



Clubtopscorer

Vier dagen na de derby bij Vitesse (2-1) posteerde Hyballa clubtopscorer Jay-Roy Grot op de bank. De coach achtte rust noodzakelijk voor de jonge spits, die onlangs terugkeerde van een kniekwetsuur. Hij werd in de aanval vervangen door Taiwo Awoniyi.



Verder ontbraken verdedigers Michael Heintloth (niet fit) en Wojciech Golla (geschorst) én aanvaller Arnold Groeneveld (gepasseerd). Janio Bikel begon als rechtsback, Mohamed Rayhi en André Fomitschow completeerden het viermansmiddenveld en Ferdi Kadioglu kreeg een vrije rol rondom Awoniyi.

AwoniyiNEC opende sterk in Euroborg, met Awoniyi als plaaggeest van de Groningse defensie.



Awoniyi

De spits hield de bal goed vast en was dreigend met zijn snelheid. Toch liet hij na wat hij het hele seizoen al doet: scoren. Na een perfecte pass van Mohamed Rayhi rende hij Samir Memiševi¿ eruit, maar stuitte vervolgens op doelman Padt.



Groningen maakte de eerste kans wel af. Mimoun Mahi profiteerde na een halfuur optimaal van slordig balverlies van Julian van Haacke. Hij bleef na een pass van Juninho Bacuna koel oog in oog met doelman Joris Delle: 1-0. NEC had daarna het geluk dat doelpuntenmaker Mahi acht minuten voor rust verzuimde de 2-0 binnen te werken.



Kansen

Na de pauze golfde het spel op en neer. Zo schoof Jesper Drost op aangeven van Bryan Linssen de bal naast en vond Fomitschow aan de andere kant Padt op zijn weg. Nadat Sturing de bal van Linssen van de lijn had gewerkt, schoot Rayhi op aangeven van invaller Grot rakelings naast het Groningse doel. Bacuna vond in de 67ste minuut wel het net, met een schot van afstand tekende de middenvelder van de thuisploeg, die even later ook nog de paal zou raken, voor de 2-0.



FC Groningen - NEC 2-0 (1-0)

30. Mahi 1-0, 67. Bacuna 2-0.



Scheidsrechter: Van Boekel.

Gele kaart: Bikel (NEC).



FC Groningen: Padt; Hiariej, Memisevoc, Reijnen, Davidson; Drost, Bacuna, Jenssen, Tibbling (77. Idrissi); Mahi, Linssen (90+4. Ajdin Hrustic).

NEC: Delle; Bikel (79. Larsson), Dumic, Sturing, Burnet; Rayhi, Von Haacke (72. Ofosu), Breinburg, Fomitschow (58. Grot); Kadioglu, Awoniyi.