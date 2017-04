NEC wil patroon doorbreken tegen FC Twente

NIJMEGEN 'Jammer dat hij door zijn gedrag langs de lijn een karikatuur geworden is', zei technisch adviseur Danny Hoekman van NEC deze week in een interview over Peter Hyballa.



Vrijdag reageerde de trainer van de Nijmeegse ploeg tijdens het persuurtje voor de uitwedstrijd zaterdag tegen FC Twente.Wat vindt hij ervan een karikatuur genoemd te worden? Hyballa: ,,Of iemand mij een karikatuur noemt, of Donald Duck, of Lucky Luke of Pietje Puck, dat maakt me niet uit. Iedereen moet doen wat hij wil. Mij interesseert dat niet. Ik ben Peter Hyballa. Dat is goed zo. Ik ben een goede trainer. Ik praat niet zoveel over andere mensen. Ik praat met mensen.''



NEC struikelt van incident naar incident in de cruciale fase van het seizoen. ,,Normaal wordt er in Nederland over de top drie gesproken, nu lijkt het wel een top vier'', zegt Hyballa over alle aandacht in de media. ,,Je hebt heel veel roepers. De beste zeilmannen staan aan land. Zo zeg je dat toch? Links en rechts roepen ze nu dat alles beter kan. Maar ik heb niemand in mijn trainerskamer gezien die mij gezegd heeft hoe het beter moet. Dat doen ze alleen in de pers.''