Nederland nam 2152 asielzoekers over uit Italië en Griekenland

De twee Zuid-Europese landen worden daarmee geholpen bij het verwerken van de vluchtelingenstroom uit 2015. In dat jaar spraken de EU-landen af om asielzoekers die in Italië en Griekenland arriveerden, via een verdeelsleutel te herplaatsen naar andere lidstaten. In twee jaar tijd zouden de EU-landen zo'n 120.000 vluchtelingen moeten overnemen.

Enkele landen, waaronder Hongarije en Tsjechië, weigeren tot nog toe om aan deze afspraak te voldoen. Overige lidstaten nemen wel vluchtelingen op, maar dit blijkt nog niet voldoende te zijn. Inmiddels zijn 24.676 asielzoekers verspreid over verschillende landen van de Europese Unie. Dat is nog een aanzienlijk kleiner aantal dan 120.000 vluchtelingen, zoals oorspronkelijk werd afgesproken.

Gerechtshof

Bij het maken van de afspraak zegde Nederland toe om 5947 vluchtelingen op te nemen. Dit aantal is nog niet gehaald, ook niet als Den Haag erin slaagt om nog 373 asielzoekers extra op te nemen.

Toch besloot het gerechtshof in Den Haag eind juni dat Nederland in principe niet verplicht is om meer asielzoekers op te nemen uit Italië en Griekenland. De verdeelsleutel was gebaseerd op de verwachte instroom in Zuid-Europa en deze is volgens het hof flink afgenomen.