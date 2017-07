Nederlander vrij na 11 dagen durende gijzeling in Lloret de Mar

Een Nederlander is na elf dagen gegijzeld te zijn bevrijd door de Spaanse politie. De man werd bij binnenkomst in zijn huis in Lloret de Mar overmeesterd door een groep mannen die zich voordeden als politieagenten. Na een mislukte poging oml losgeld te betalen, wist de Spaanse politie hem te bevrijden.