Nederlanders blijven 'lekker binnen' op deze frisse Tweede Paasdag

Door een combinatie van terugkerende vakantiegangers en mensen die er een dagje op uittrekken werd verkeersoverlast gevreesd. Bij fraai weer willen mensen volgens hem op tweede paasdag zo lang mogelijk van de zon genieten; ze gaan dan pas laat huiswaarts. ,,Omdat het nu niet overal mooi weer is, verwachten we dat mensen meer verspreid over de dag de weg op gaan. Maar die drukte kan in de loop van de middag natuurlijk alsnog komen'', zei een woordvoerder van de ANWB.



Maar als we de uitslag van een poll op AD.nl mogen geloven, blijft de meerderheid vandaag helemaal thuis. 75 procent van de ruim 3.000 respondenten blijft vandaag 'lekker binnen'. Slechts één procent zegt naar de dierentuin of een pretpark te gaan en drie procent brengt een bezoekje aan de meubelboulevard. Zo'n tien procent waait graag uit op het strand of trekt naar het bos voor een frisse lentewandeling. De overige elf procent gaat genieten van een paasbrunch, -lunch of -diner. Weerplaza laat weten dat het nog niet gedaan is met de kou en er winterse buien in aantocht zijn. Ook de dagen na Pasen verlopen te fris voor de tijd van het jaar.