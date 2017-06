'Nederlands stembiljet was onhandelbaar'

Half miljoen mensen actief in buurt-WhatsApp

7 juni Steeds meer Nederlanders houden hun buurt actief in de gaten via WhatsApp. Inmiddels zijn zo'n 500.000 mensen lid van speciale WhatsApp-groepen, waarin gecommuniceerd wordt over verdachte situaties en personen in hun buurt. Dat blijkt uit cijfers van het landelijke platform 'WhatsApp Buurtpreventie', dat twee jaar bestaat.