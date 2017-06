Nederlandse bumperklever schiet op Belgische auto

Op 11 maart 2015 reed de Nederlander met hoge snelheid door het centrum van het Limburgse Kinrooi. Op een bepaald moment kleefde hij bijna met zijn bumper tegen die van zijn voorligger. Om de Nederlander te dwingen afstand te houden, duwde zijn voorligger even op de rem. ,,Wat zich toen afspeelde, was net als in een film'', zo vertelde de advocaat van die laatste aan de rechter tijdens de eerste behandeling van de zaak in april. ,,Mijn cliënt is toen verschillende straten lang tegen hoge snelheid achtervolgd geweest.''



Tijdens die achtervolging moesten vier kinderen die op straat aan het spelen waren, aan de kant springen voor de twee aanstormende auto's. Bij een T-splitsing reed de Nederlander zijn voorligger voorbij. Tijdens het inhalen, schoot hij met een wapen op de auto van de voorligger. Daarbij boorde één kogel zich in de kofferdeksel van de ingehaalde wagen.



Bij een huiszoeking bij de Nederlander op 7 mei 2015 werden tal van wapens - waaronder een aantal boksbeugels, messen en werpsterren - en drugs gevonden.