Nieuw bewijs: alibi van veroordeelde in Deventer moordzaak kan kloppen

Naar de rechter om een wc-pot: 'Toilet boven is pure noodzaak'

8:22 Als Erik Wils (52) uit Dommelen op de eerste verdieping van zijn woning is en nodig naar het toilet moet, dan heeft hij een probleem. De enige aangepaste wc in huis is beneden en de traplift is traag. Het is hem al meerdere keren overkomen dat hij te laat bij de pot is en in zijn broek poept.