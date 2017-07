Nooit meer peuken trekken uit de automaat

De sigarettenautomaten verdwijnen vanaf 2022 uit de kroeg. Cafébezoekers van De Witte Aap in Rotterdam denken niet dat mensen daardoor minder zullen roken. Gast Ronald Hoek zegt dat sigaretten uit een automaat trekken alleen maar gedoe is. ,,De supermarkt is net zo makkelijk."