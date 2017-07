NS beboet mensen voor instappen na fluitsignaal

Een van hen, de Utrechtse oud-wethouder Gilbert Isabella, is woest dat hij op de bon werd geslingerd. Volgens hem stonden de deuren open en had hij géén fluitje gehoord. ,,Na mij stapten nog twee mensen in'', meldt hij op zijn facebookaccount. Waarna de hoofdconducteur achter ze aankomt. ,,Tja... dat wordt een dure, meneer, zegt ze nog vrolijk en huppelt achter me aan.''

NS-voorlichter Erik Kroeze zegt dat het altijd al mogelijk was om te beboeten als mensen zich door de sluitende deuren wurmen. In iedere trein hangen de huisregels, waarop staat dat het verboden is om in- of uit te stappen na het fluitje. Het is aan de conducteur om te bepalen of een boete op zijn plaats is. En die besluit maar enkele keren per jaar om dat te doen; meestal volgt er een gesprek om op de gevaren te wijzen. ,,Conducteurs zijn geen boete-uitdelers.''