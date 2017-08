NTR-directeur pleit voor afschaffen reclame op publieke omroep

Rigoureuze keuzes

De NTR-directeur stelt verder voor om rigoureuze keuzes te maken en zo geld te besparen. ,,Ik trap nu vast heel veel mensen op hun ziel, maar dan zou ik toch kijken of je nog moet doorgaan met een echte muziekzender zoals Radio 2 of het kleine 5.''



Als voorbeeld bij de NTR noemt hij het stoppen met Het groot dictee. ,,Soms moet je oude dingen laten vallen, anders was alles nog zoals in 1972.''



Een van de programma's die door de commercie onder druk is komen te staan is Sesamstraat. ,,Het wordt gemaakt voor 3- tot 6-jarigen, daarvan hebben we er zo'n 500.000. Wanneer er dan maar 20.000 tot 30.000 kijken, is het niet zo vreemd dat een netmanager zichzelf vragen stelt.''



Desalniettemin belooft Römer dat Sesamstraat de komende tijd nog gewoon op televisie is te zien. ,,Voorlopig gaan we ermee door.''