O jee, de eindtoets komt eraan

Laat je niet gek maken door de eindtoets! Dat is de boodschap van juf Ilse Grandia en juf Eline Duisters voor hun leerlingen uit groep 8. Alle kinderen kregen een brief met tips mee om stress te voorkomen.

Kijk naar je favoriete serie, lach vaak en doe iets leuks met je vrienden. Met die en nog veel meer tips hebben juf Ilse Grandia (29) en juf Eline Duisters (31) hun 22 leerlingen uit groep 8 van De Hoeksteen in Well deze week naar huis gestuurd. Na het paasweekend gaan de kinderen drie ochtenden werken aan de eindtoets, maar de juffen willen beslist niet dat ze daarover gaan stressen in het lange weekend.

De eindtoets is de verplichte, finale toets die alle kinderen in groep 8 moeten maken. Dit jaar zijn er zes verschillende toetsen waaruit scholen kunnen kiezen. De meest bekende is de Cito-toets, die dinsdag tot en met donderdag wordt afgenomen. Ook de IEP Eindtoets, de Route 8-toets en de Cesan Eindtoets worden komende week afgenomen. Voor de andere twee zijn er geen vaste data.

Quote Nu is dat schooladvies al gegeven en daardoor is de eindtoets minder belangrijk Juf Ilse Grandia

De eindtoets is al niet meer zo’n stressfactor als een paar jaar geleden, merkt juf Ilse op. Toen was de eindtoets bepalend voor het advies voor vervolgonderwijs en waren de kinderen meer gespannen. “Nu is dat schooladvies al gegeven en daardoor is de eindtoets minder belangrijk.” Toch vinden de kinderen het wel spannend, weet de juf. Drie ochtend achter elkaar op een toets concentreren is niet niks.

Bovendien doet de toets er nog steeds toe. De uitslag moet bevestigen dat het schooladvies klopt. Als uit de toets blijkt dat een leerling een niveau hoger kan doorleren dan het schooladvies aangeeft, dan moet de school het advies heroverwegen. Het advies kan wel naar boven, maar niet naar beneden worden bijgesteld.

Quote We zijn bezorgd dat deze toetsen niet tonen wat elk van jullie speciaal en uniek maakt Citaat uit de brief die scholen naar groep 8-leerlingen sturen

Dat kinderen hun best doen, is dus van belang, maar zenuwachtig zijn helpt niet. Daarom geven juf Ilse en juf Eline hun klas tips om te ontspannen. Er zijn meer leerkrachten die hun leerlingen zo’n brief meegeven.

Juf Marijke en meester Christiaan maakten zelfs een YouTubefilmpje over de do's en dont's voor de eindtoets.

Juf Eline en juf Ilse van de school in Well proberen het de kinderen zo aangenaam mogelijk te maken volgende week. Alle kinderen krijgen dinsdagochtend een ‘succesfles’ met water. “We hebben er een lief tekstje op gezet, zoals ‘we zijn nu al trots op je’.” In de pauze gaat de muziek aan en mogen de kinderen even ‘springen, dansen en gek doen’ en op donderdagmiddag, als het er allemaal op zit, mogen de kinderen zelf kiezen wat ze tijdens de gymles gaan doen.

Wat zeggen leerlingen uit groep 8 zelf?