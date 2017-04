Oehoes ontsnapt in Limburg

Vorig jaar meer onderzoek naar bescherming kinderen

11:04 De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) heeft vorig jaar bij meer kinderen gekeken of zij bescherming nodig hadden door ze bijvoorbeeld onder toezicht te stellen of een ouder helemaal het gezag te ontnemen. In 2016 vond er ruim 16.000 keer zo'n beschermingsonderzoek plaats.