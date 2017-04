OM eist 11 jaar cel in zedenzaak 17-jarig meisje uit Kampen

Het slachtoffer was in september 2016 's nachts onderweg naar huis toen ze van haar fiets werd getrapt, mishandeld, beroofd en verkracht. Een dag later werd T., geboren Soedanees, aangehouden in het asielzoekerscentrum in Dronten. Een gestolen telefoon bracht de politie op het goede spoor. De verdachte zou het meisje meermaals hebben verkracht en gepoogd haar te wurgen. Ook zou hij hebben geprobeerd haar te verdrinken te in een sloot.



T. bekende de verkrachting vandaag in de rechtszaal, maar niet de poging tot doodslag. De man stelt dronken te zijn geweest en weinig besef te hebben gehad die nacht. De Soedanees zegt - in tegenstelling tot een eerdere verklaring - te zijn gebotst op het meisje. Het slachtoffer probeerde te vluchten, maar werd alsnog gegrepen door T.



De Soedanees bevestigt haar te hebben geslagen en in de nek geknepen te hebben. Bij het vechten met het tegenstribbelende meisje scheurde haar kleding, waarna T. op 'een totaal ander idee kwam' en haar verkrachtte.

Quote De avond dat je mij verkrachtte, heeft mijn toekomst veranderd. Verklaring slachtoffer

Misdaden

T. zegt niet te weten waarom hij zijn misdaden beging. Hij beschouwt het als 'een heel slecht toeval' waarbij zijn dronkenschap en de taalbarrière een grote rol speelden. ,,Als het een man was geweest... Op voorhand wilde ik niet verkrachten", verklaart hij via zijn tolk. T. benadrukt niet gedreigd te hebben het meisje te vermoorden en ook haar hoofd niet onder water te hebben geduwd.



De zaal, met veel familie en vrienden van het slachtoffer, reageerde aanhoudend verontwaardigd op de verklaringen van T. Het meisje verliet de zaal huilend.

Verklaring

De moeder van het slachtoffer zei in een verklaring dat het 'de zwartste nacht van ons leven' was. ,,T. beseft niet wat hij haar heeft aangedaan. Ze heeft nog angst, voelt zich niet veilig. Ze kan asielzoekers niet meer vertrouwen en dat vindt ze erg. Waarom deed je dit? Ze moest lang revalideren en werd uitgemaakt voor hoer. Ik kreeg te horen dat ik een slechte moeder was."



Na haar verklaring ging ze verder met de verklaring van haar dochter, uniek bij zedenzaken. ,,De avond dat je mij verkrachtte, heeft mijn toekomst veranderd. Lucht kreeg ik niet meer. Ik probeerde terug te vechten, maar werd meegesleurd. Ik voelde doodsangst, wat mij verdoofde. Wat ik voelde, was pijn. Overal. Ik schaam me voor wat je met mij gedaan hebt", klinkt het, terwijl het publiek snikt. ,,Mijn oude leven ben ik kwijt."



De advocaat van het slachtoffer eist 50.000 euro smartengeld, veel meer dan gebruikelijk in dergelijke zaken. Daarmee wil ze een lans breken voor slachtoffers die door toedoen van anderen ernstig letsel hebben opgelopen. Volgens haar moet het smartengeld omhoog. De volledige compensatie, ook voor misgelopen inkomsten en diefstal, zou op 76.383 euro moeten uitkomen.



Toerekeningsvatbaar

T., een orthodoxe christen die volgens deskundigen kampt met een posttraumatische stressstoornis en een alcoholprobleem, is volledig toerekeningsvatbaar. Deskundigen denken dat hij planmatig kon handelen, omdat hij bijvoorbeeld zocht naar een afgelegen plek.

T. schaamt zich voor wat hij heeft gedaan en accepteert elke straf. ,,Ik heb geen woorden om te verklaren hoe ik me voel. Ik heb haar toekomst totaal verspeeld. Ze is een onschuldig meisje, een dame. Ik wil dit hoofdstuk afsluiten."

Requisitoir