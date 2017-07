OM: Syriëgangster Laura mag rechtszaak in vrijheid afwachten

Laura reageerde zelf in tranen op het voornemen van het OM om haar vrij te laten. Ze beloofde zich aan alle voorwaarden te zullen houden. De rechter zal volgende week woensdag beslissen of de vrouw ook daadwerkelijk uit de gevangenis mag in afwachting van de inhoudelijke behandeling van haar zaak. Dat bleek vandaag tijdens de pro forma behandeling van de rechtszaak.

Het Openbaar Ministerie liet weten dat er een uitleveringsverzoek gedaan is aan Irak voor Laura's man Ibrahim I. Zijn verblijfplaats is onbekend. Het OM doet onderzoek naar de rol van Laura in het strijdgebied. Er is volgens de officier van justitie inmiddels gesproken met een Zweedse getuige uit Mosul. Zij zegt dat ze Laura niet kent.

Strijdgebied

Laura H. reisde in 2015 samen met haar twee jonge kinderen en haar man, de Nederlandse-Palestijn Ibrahim I., naar het strijdgebied in Syrië en Irak. Volgens eigen zeggen wilde ze daar al snel weer weg. Haar vader Eugene wist haar, met behulp van een ondergronds netwerk en 10.000 euro, uit het kalifaat te krijgen. In augustus 2016 ontvluchtte Laura met haar kinderen IS-gebied en werd in Irak opgevangen door Koerdische strijders. Ibrahim raakte bij die ontsnapping gewond, bleef in het kalifaat en werd later in de buurt van Mosul opgepakt. Bij terugkeer in Nederland werd Laura direct vastgezet.