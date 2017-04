Omwonende Chemours: Het is het zoveelste incident

De overheid wil dat het omstreden chemiebedrijf Chemours stopt met de grootschalige lozing van de dubieuze stof GenX. De kwaliteit van het drinkwater is in het geding. Maar het bedrijf noemt de zorgen ‘prematuur’. Omwonende Bram de Winter is blij dat de provincie ingrijpt. ,,Het houdt maar niet op, het blijft maar doorgaan."