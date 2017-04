Onderzoek naar 'dodelijk' middel tegen vlooien bij honden

Dieren die kerngezond zijn, maar uit het niets last krijgen van onder andere lusteloosheid, verminderde eetlust, huidproblemen, nierfalen, epileptische aanvallen, leverproblemen, spugen en bloederige diarree. Soms met de dood tot gevolg. De baasjes snappen er niets van. Hoe dan? ,,Bravecto!", meent Michaël van de Sande. Hij is er van overtuigd dat het populaire anti-vlooien- en tekenmiddel niet veilig is. Sterker nog, volgens hem is het dé doodsoorzaak van talloze honden wereldwijd.

Steeds meer mensen sluiten zich bij hem aan. Zijn petitie werd 3.500 keer getekend en zijn Facebookpagina ‘Is Bravecto Veilig?’ telt inmiddels ruim 12.000 leden. De Duitse versie heeft bijna 10.000 leden, in Frankrijk staat de teller op 4.740 en de internationale pagina 'Does Bravecto kill dogs?' wordt gevolgd door ruim 36.000 leden. Allemaal mensen met dezelfde conclusie: Bravecto is niet veilig. Veel van hen meldden zich bij de EMA (European Medicines Agency). Het bureau telde tot vorige maand 3988 klachten over bijwerkingen, waarvan 972 met de dood tot gevolg sinds de invoering van Bravecto.

Hype

Je zou denken dat de onrust in dierenpraktijken enorm is. Maar dierenartsen en -assistenten schetsen een heel ander beeld. Overal wordt het middel nog volop gebruikt en verkocht. 'Gewoon een online hype' zegt ook de branchevereniging (de KNMvD). ,,Voordat een middel überhaupt op de markt komt, moet het aan veel veiligheidseisen voldoen", legt de woordvoerder van de fabrikant MSD Animal Health uit. Dat Bravecto aan al die eisen voldeed, toont MSD door feiten te presenteren uit ruim 55 studies. ,,We hebben ook nog een onderzoek waarbij we honden een overdosis gaven."

Honden kregen in één maand net zoveel pillen als dat ze in bijna honderd jaar binnen zouden krijgen. ,,Geen enkele hond vertoonde daarna problemen", aldus de woordvoerder. Toch maakt dokter Inge van Geilswijk wel een kanttekening. Van Geilswijk is hoofd van de Apotheek Diergeneeskunde, de enige apotheek die is toegespitst op diergeneesmiddelen en fungeert als (inter)nationaal kenniscentrum op dit gebied.

Grotere testgroep

Volgens Van Geilswijk zit er namelijk een groot verschil in tussen een middel op de markt brengen, en het traject dat volgt. ,,Je hebt vanaf dat moment ineens te maken met een veel grotere testgroep. Een wereldwijde groep met meer verschillende rassen en verschillende achtergronden.” En niet al die rassen en achtergronden worden getest op het gebruik van Fluralaner (de werkzame stof in Bravecto). Dat is onmogelijk volgens Van Geilswijk.

Daarom beoordeelt de EMA, Bravecto elk half jaar. Zij onderzoekt de meldingen en adviseert MSD of het nodig is om de bijsluiter aan te passen of het middel terug te trekken uit de markt. Nog nooit werd er een negatief advies gegeven, tot de laatste check van vorige maand. Die toonde een zeer kleine kans op lethargie (sloomheid). Het is de eerste aanpassing in de bijsluiter die MSD moet doen sinds het middel op de markt is. Maar misschien niet de laatste, de EMA is namelijk op dit moment bezig om alle gegevens nogmaals te analyseren.