Onervaren wijkagenten werden ingezet in rampgebied MH17

Dat staat in een interne evaluatie van de politie over MH17. Op 17 juli 2014 crashte het ramptoestel van Malaysia Airlines in Oekraïne. Meteen daarna richtte de politie een Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO) op. Ook werden tientallen agenten naar Oekraïne gestuurd om te zoeken naar menselijke resten, spullen en bewijsstukken.



‘Bij de afhandeling van de MH17-ramp zijn collega’s soms gevraagd plaats te nemen in de SGBO of af te reizen naar Oekraïne op basis van beschikbaarheid’, schrijft de politie. ‘Er is niet altijd gekeken of mensen beschikken over de juiste eigenschappen die nodig zijn voor een dergelijke situatie en of ze passen binnen het team.’