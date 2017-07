Onrust rond Chemours blijft maar toenemen

Vorige week bleek uit onderzoek van deze krant dat de stof GenX op veel meer plaatsen in het drinkwater zit dan tot nu toe bekend was. De gevonden hoeveelheden zijn nog ruim onder de risicowaarden, maar volgens toxicologen hoort de stof helemaal niet voor te komen in het drinkwater.



Naar aanleiding van de onthulling hebben omwonenden een petitie opgezet, waarin wordt geëist dat Chemours per direct stopt met de lozing van GenX. De petitie is al 6.500 keer getekend. ,,Wij willen schoon drinkwater en geen GenX'', zegt initiatiefnemer Marian de Jong, die zich een 'verontruste burger, moeder en oma' noemt. ,,Het lukte me niet meer om dit achter me te laten, hier is gewoon iets aan te doen. Het is niet nodig dat we vergiftigd worden.'' Vorige week betoogden nog ruim 50 inwoners bij de poorten van het chemiebedrijf. ,,Als de politiek het niet doet, moet de burger in actie komen'', zei initiatiefnemer Robis Koopmans.



De provincie heeft onlangs besloten dat Chemours de lozing van GenX over enkele maanden fors terug moet brengen. Maar voor onder meer drinkwaterbedrijf Oasen gaat dat niet ver genoeg: het bedrijf is naar de rechter gestapt om te eisen dat de provincie de lozing van GenX volledig stillegt. Chemours zegt de zorgen serieus te nemen. Het bedrijf werkt op het fabriekscomplex in Dordrecht aan een nieuwe installatie om de stof verder uit het afvalwater te filteren.