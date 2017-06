Ontspoorde kangoeroe bij Staphorst met lasso gevangen

Dominee zegent homo's op Roze Zaterdag

14:10 De Bossche dominee heeft op Roze Zaterdag in de Brabantse stad homo's gezegend in een speciale kerkdienst. Eerst wilde de bisschop van de kerk, Gerard de Korte, zijn mis houden in de Sint Jan, maar onder zware druk vanuit diezelfde kerk trok hij dat idee later weer in. De Protestantse Kerk zag echter geen probleem in de dienst, en liet De Korte zijn dienst alsnog uitvoeren. Tijdens de dienst verdedigde de dominee onder andere het standpunt van de kerk rondom homoseksualiteit. Rondom de Roze Zaterdag zijn er tal van evenementen georganiseerd in Den Bosch.