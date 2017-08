Onweer en buien in aantocht, code geel voor groot deel van Nederland

Aanvankelijk wordt het in het oosten van het land nog 25 tot 28 graden, elders wordt het maximaal 25 graden. De wind is eerst nog rustig uit het zuidoosten, maar draait vanmiddag naar het zuidwesten tot westen en is dan meest matig, 3 of 4 Bft. Bij de buien, die pas later vanmiddag het oosten van het land bereiken, zijn windstoten mogelijk tot 75 km/uur.



Weerplaza waarschuwt met name watersporters om de weersituatie goed in de gaten te houden. Het weerbureau benadrukt dat de buien het noordoosten pas later vanmiddag bereiken. Weerman Michiel Severin: ,,Daar is het de hele ochtend en een deel van de middag nog wel een prima dag. Daarna kan het flink losgaan en zijn ondergelopen straten en blikseminslag her en der niet uitgesloten."