Oranjesupporters vol spanning het stadion in

Duizenden oranjesupporters hebben de Grolsch Veste in Enschede vandaag overspoeld. Ze zijn gehuld in de meest bizarre creaties en allemaal onmiskenbaar vrolijk en enthousiast. Voorafgaand aan de EK-finale wordt er buiten het stadion gedanst, gezongen en bier gedronken. Mensen hangen wat rond, zitten in de zon op de trap en eten zelf meegebrachte broodjes.

In het zonnetje, op een trap bij het stadion, zit vader Hans met zijn twee dochters (15 en 17). Ze eten een oranjetompoes. Iets wat nogal onhandig gaat, zo uit het vuistje. Wijzend op het gebakje: ,,Hadden ze gewoon bij de Hema. Ik vind het wel jammer hoor, dat er niet echt op is ingespeeld door Albert Heijn ofzo. Het is bijna nergens versierd. Dat was wel anders bij de mannen.”

Even verderop, op de grond aan de westkant van het stadion, zitten drie meisjes in een oranje voetbalpakje. Ze zitten tussen de mensenmassa, strak tegen een ijzeren hek aan en kijken vol verwachting dezelfde kant op: daar waar de spelersbus van de Oranjevrouwen vandaan moet komen. Vlaggetjes op de wangen. Oranje elastiekjes in het haar. Ze hebben vannacht ‘wel oké’ geslapen, maar spannend vinden ze het wel.

Spelersbus

Ze zijn trouwens niet de enigen die twee uur voor de wedstrijd klaar staan om de spelers op te vangen. Honderden oranjefans kwamen vandaag al ruim op tijd naar het stadion. Om wat rond te lopen, een broodje kroket te eten of dus om een glimp op te vangen van de speelsters die om 15.30 uur met de bus aankwamen. En helaas voor de toegesnelde fans direct het stadion indoken.

De drie jonge fans zijn trouwens geen typische afspiegeling van de rest van het aanwezige voetbalpubliek. Veel stellen, veel groepen vrouwen en enkele groepjes Duitsers. Sommigen zelfs in oranje shirt met een Duits vlaggetje op de wang. Ze hadden al kaartjes voor de finale, waarvan ze gedacht hadden dat Duitsland er in zou staan, en Enschede is niet ver rijden, wordt er verteld.