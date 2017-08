Ouderen voelen zich gedupeerd door digitaal treinkaartje Kruidvat

Het Kruidvat betreurt het voorval en zegt meerdere klachten te hebben gekregen over de e-tickets. Of dat allemaal senioren zijn, weet het bedrijf niet. Omdat ook bij veel andere aankopen, zoals vliegtickets of hotelboekingen, een activeringscode wordt verkocht, hebben ze het 'echte' treinkaartje in de ban gedaan. ,,Maar we gaan dit zeker evalueren voordat we een nieuwe actie starten. Het filiaal had wel iets coulanter mogen zijn, want de klant had de code nog niet in haar handen,'' zegt woordvoerder Aïcha Moussaoui.