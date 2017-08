Ouders vermagerd jongetje op Gelderse camping nog maanden vast

De kinderen - het jongetje en twee zusjes - vallen onder de voorlopige voogdij van de Kinderbescherming.



,,De komende drie maanden onderzoeken we hoe het nu met de kinderen is en wat hun voorgeschiedenis is’’, zegt woordvoerder Richard Bakker van de Kinderbescherming. ,,Op dit moment is het belangrijkste wat de kinderen nodig hebben dat ze onbedreigd opgroeien. Terugplaatsen bij familie behoort tot de mogelijkheden.’’



Het jongetje is opgenomen geweest in het ziekenhuis voor medisch onderzoek. Wat daaruit kwam, kan Bakker niet melden.