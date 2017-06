OV-fiets is niet aan te slepen

Bron: OV-Magazine en Geodienst Rijksuniversiteit Groningen

Zes keer zoveel

Om aan de gestegen vraag tegemoet te komen, schaft de NS dit jaar ongeveer zes keer zoveel nieuwe fietsen aan. ,,Normaal gesproken worden er per jaar ongeveer duizend fietsen bijbesteld. Dit jaar zijn er al tweeduizend fietsen bijgekomen op bijvoorbeeld Amsterdam Zuid, Den Haag en Utrecht Centraal. In september volgen er nog vierduizend'', aldus NS-woordvoerster Corien Koetsier, die betoogt dat de situatie 'echt fors is verbeterd'. Het totaal aantal OV-fietsen is daarmee bijna verdubbeld tot zo’n vijftienduizend. Sinds begin dit jaar is de OV-fiets laagdrempeliger geworden, omdat het abonnementsgeld van 10 euro is afgeschaft. Het huren van de fiets kost nu 3,85 euro per 24 uur.

Reizigersorganisatie Rover herkent de klachten over de verkrijgbaarheid. ,,Later op de dag zijn er geen fietsen beschikbaar'', aldus Freek Bos van Rover. ,,Dat draait dan vooral om de grotere stations. Bij kleinere stations speelt vaak dat het aantal defecte fietsen zorgt voor misgrijpen. Extra zuur omdat er wel een fiets zichtbaar is in de kluis, maar deze niet verhuurd wordt omdat die niet goed functioneren.''

'Sorry, de fietsen zijn op'

Volgens Rover 'zorgt misgrijpen voor veel overlast'. ,,Het is voor de reiziger net zo hinderlijk als het niet rijden van een trein. De reiziger strandt in zijn reis. Ook al is dat aan het einde van de trip, ergens vastlopen blijft vastlopen.'' De reizigersorganisatie benadrukt dat met name bij kleine stallingen weinig alternatieven, zoals een bus of tram, beschikbaar zijn. Fervent OV-fietsgebruiker Robert Mulder: ,,Ik heb al een paar keer gehad dat ik op de app zie dat er nog een stuk of tien à twintig fietsen beschikbaar zijn. Maar als ik dan aan kom lopen, staat er een bordje met: 'sorry, de fietsen zijn op'. Daar baal ik dan wel van ja.''

Quote Je kunt beter op de fiets zitten, dan in de file staan Robert Mulder, OV-fietsfan

Het scheelt volgens Mulder dat je op de app kunt zien waar de dichtstbijzijnde stalling is waar nog wél fietsen zijn. ,,Alleen de app ververst niet heel snel. Zeker op zonnige dagen heb je vaak pech. Daarom vind ik die reclame van de NS misleidend. Als je in het zonnetje wilt fietsen, dan moet die er wel zijn.''