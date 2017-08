Overvallen truck werd 20 kilometer gevolgd door drie auto's

De politie heeft de weg afgesloten voor een grootschalig onderzoek door onder meer de forensische opsporing en de recherche. In en om de vrachtwagen zijn sporen veiliggesteld, die overigens nog niet hebben geleid tot de aanhouding van de daders. Rond 08.15 uur werd de N322 weer vrijgegeven.



De politie tast nog in het duister over het motief voor de overval en is op de hoogte van de soortgelijke overval op een cocaïnetransport, september vorig jaar even verderop in Beneden-Leeuwen. Maar, zo schrijft de politie, 'het is nog te vroeg om iets zinnigs te zeggen over of er verband bestaat tussen beide overvallen'.