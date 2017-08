Panda's krijgen taart voor verjaardag

Deze week zijn de twee panda's uit Ouwehands Dierenpark jarig. Afgelopen zaterdag was het mannetje Xing Ya jarig en vrijdag is Wu Wen aan de beurt. Vandaag wordt dat gevierd met een grote taart. De bezoekers van het park krijgen vandaag ook taart aangeboden. Xing Ya en Wu Wen verblijven sinds april dit jaar in het dierenpark in Rhenen.