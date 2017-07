Parochie Poeldijk schuldbewust over misbruik jongens

Hoewel in 2010 bij het bisdom twee meldingen over de zaak waren gedaan, werd er nooit openlijk over het misbruik gesproken. Afgelopen week publiceerde deze krant over de kwestie. Vicevoorzitter Koos Verbeek heeft namens het parochiebestuur dit weekend na de kerkdiensten op zaterdag en zondag excuses aangeboden.



,,Het misbruik heeft bij de jongens, hun familie en anderen verschrikkelijk leed veroorzaakt'', zei Verbeek na de kerkdienst in Poeldijk. ,,Dat de toenmalige verantwoordelijken het misbruik in de doofpot hebben gestopt en hun verantwoordelijkheid niet op andere wijze hebben ingevuld, is zeer verwerpelijk. Dat heeft in het verleden niet alleen veel verdriet en ongeloof veroorzaakt maar het raakt ook nu nog vele mensen.''