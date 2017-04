Pasen wordt wisselvallig en vrij koud

Een paasontbijt in de warme lentezon zit er aankomend paasweekend niet in. Het wordt wisselvallig met ruimte voor regen, buien en soms voor wat zon. Het wordt op sommige plekken nauwelijks warmer dan 10 graden. Dat meldt Weerplaza .

Wat het paasgevoel ook geen goed gaat doen is dat het behoorlijk kan gaan waaien op zondag en maandag. We beginnen de paasdagen met witte donderdag, de dag waarop traditioneel The Passion wordt opgevoerd. Dit jaar vindt de voorstelling plaats in Leeuwarden, en naar alle waarschijnlijkheid blijft het donderdag droog in het noorden van het land, met temperaturen tussen de 8 en 10 graden.

Vrij koud

Een normale middagtemperatuur voor halverwege april ligt tussen de 11 en 14 graden. De aankomende paastemperaturen, die soms nauwelijks boven de 10 graden gaan uitkomen, zijn dus vrij koud voor de tijd van het jaar. De koude temperaturen komen door de westelijke stroming. Koude lucht komt vanaf het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan onze kant op. Op de Waddeneilanden en in de noordelijke provincies blijft het rond of zelfs onder de 10 graden. In Limburg wordt het 11 of 12 graden.

De warmste eerste paasdag was op 24 april 2011, het werd toen in De Bilt zomers warm met 26,0 graden. De warmste tweede paasdag was op 18 april 1949 met een maximale waarde van 24,7 graden.

Het kan natuurlijk ook de andere kant op. Op 29 maart 1964 kwam het kwik in De Bilt niet boven 3,9 graden uit op eerste paasdag. De laagste temperatuur op tweede paasdag was in hetzelfde jaar met een maximumtemperatuur van 4,5 graden.

Na Pasen nog geen verbetering

Ook na Pasen zien we nog niet gelijk een opleving van de temperatuur en gaan we nog even door met het wisselvallige weer. Een warme 20 graden staat nu nog niet in de (verre) vooruitzichten.