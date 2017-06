Pasgeboren giraffe in Artis zet eerste stapjes buiten

Afgelopen maandagmiddag kwam er een giraffe ter wereld in de Amsterdamse dierentuin Artis. Vandaag was het tijd voor de eerste stapjes buiten het verblijf en het beestje huppelde meteen vrolijk door de weide. De naam van de jonge giraffe is nog onbekend.