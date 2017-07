Patrick golft van zonsopkomst tot zonsondergang voor KiKa

Een aanleiding voor de actie heeft Ascher niet. ,,Ik heb twee gezonde jongens en heb een goed leven zonder zorgen en ik wil iets terug doen voor anderen. Ik kan het me niet voorstellen hoe het zou zijn om te horen dat je kind de diagnose kanker krijgt."



Het idee voor de golfmarathon borrelde oktober vorig jaar op, toen hij de halve marathon in Amsterdam liep. ,,Op de golfclub zijn er aardig wat mensen die wat geld te besteden hebben. Zo kan ik de mensen aan mijn actie binden."



Dat lukt, want het doelbedrag van 15.000 euro is al ruimschoots overschreden. De teller staat inmiddels op 32.000 euro. En de acties van de ervaren golfer zijn nog niet voorbij. Later dit jaar loopt hij voor hetzelfde doel de marathon van New York.



Meer informatie over de actie van Patrick Ascher is hier te vinden.