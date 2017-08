Poging tot overval op truck: 'Help, help, mijn vrouw en kinderen'

Deze deltavlieger springt van een gebouw af

11:27 Normaal gesproken is Deltavliegen een sport die je in de bergen beoefent, maar de 28-jarige Arne Tänzer deed het geheel anders. Hij sprong in alle vroegte namelijk van het Johannagebouw op de Uithof in Utrecht. De bedoeling was om deltavliegen te promoten, maar daarnaast vond de durfal het ook vooral 'fantastisch om te doen'. Als het aan Arne ligt springt hij van meer gebouwen in de toekomst.