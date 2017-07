Pokemon Go is jarig: wat is er over van de hype?

Pokemon Go is vandaag exact één jaar oud. Over de hele wereld liepen jongeren gebogen over hun telefoons op zoek naar de virtuele beestjes die in de ‘echte wereld’ op hun mobieltje verschenen. Het doel van het spel was simpel: alle 150 verschillende pokemon vangen.

Op het hoogtepunt van dé zomerhype van 2016 speelden dagelijks maar liefst 44 miljoen mensen Pokemon Go. Niet iedereen was blij met de fanatieke ‘pokemon trainers’. Op sommige plekken in Nederland nam de gekte extreme vormen aan. In Kijkduin werden de duinen vertrapt en klaagden omwonenden steen en been over de duizenden jongeren die de plaats bezochten. Gelukkig voor hen hield de hype geen stand. ,, Met name tieners raakten snel uitgekeken op het spel”, legt Julian Huijbregts van elektronica- en technologiewebsite Tweakers uit. ,,Zij hebben vaak niet genoeg geduld om alle pokemon te vangen.''

Tegenwoordig zijn het vooral millenials en 30-plussers die nog steeds proberen hun ‘pokedex’ compleet te krijgen. Zij genieten van alle nieuwe updates van ontwikkelaar Niantic. Zo werden er in februari 83 nieuwe pokemon toegevoegd aan de app en kunnen trainers sinds twee weken zeldzame pokemon vangen door met een groep deel te nemen aan raids (een gezamenlijk gevecht om zeldzame pokemon te vangen). Want hoewel de grote hype voorbij is, is Pokemon Go met 750 miljoen downloads en 12 miljoen dagelijkse gebruikers nog lang geen verleden tijd.

Zij bleven spelen:

Lize Korpershoek (31)

Woont in Amsterdam

Pokedex: 218

Favoriete pokemon: Bulbasaur

,,Eigenlijk was ik nooit zo'n Pokemonfan. Daar ben ik iets te oud voor, volgens mij. Mij sprak vooral de augmented reality aan, dat je echt op pad moet om ze te verzamelen. Dat ik nooit gestopt ben met spelen, komt doordat ik een beetje obsessief ben. Ik stop niet snel met dingen. Ik wil gewoon mijn hele pokedex vol krijgen. Laatst was ik op vakantie in Amerika en toen zag ik een super zeldzame Taurus op mijn radar terwijl ik in de taxi zat. Ik heb de chauffeur toen meteen laten stoppen en ben gaan rennen.

De nieuwe updates vind ik erg tof, omdat ze je motiveren om weer met zijn allen op pad te gaan. Dan ga je met je vrienden naar een raid en ben je samen helemaal enthousiast omdat je een Snorlax hebt gevangen. Dat is een superleuk gevoel.''

Tomer Azulay (24)

Woont in Haarlem

Pokedex: 231

Favoriete pokemon: Pikachu en Snorlax

,,Ik herinner me nog enorm goed dat Pokemon go uitkwam. Toen was ik niet thuis, maar heb ik onmiddellijk mijn databundel leeggetrokken om de app te downloaden. Ik keek er al een jaar naar uit.

,,Ik herinner me nog enorm goed dat Pokemon go uitkwam. Toen was ik niet thuis, maar heb ik onmiddellijk mijn databundel leeggetrokken om de app te downloaden. Ik keek er al een jaar naar uit.

Het is zo'n gruwelijk spel, omdat het zo nostalgisch is. Dit is wat je vroeger al wilde. Op pad gaan om Pokemon te vangen en je pokedex te vullen. Mijn vrienden en ik zijn er nooit mee opgehouden. Door er met elkaar over te praten, blijft de drive om te spelen bestaan. Ook lees ik op forums over de nieuwste ontwikkelingen in het spel. Wel is het tegenwoordig iets minder spannend, omdat ik er nog maar twee hoef. Ik weet niet of ik nog zo fanatiek blijf spelen als er weer nieuwe pokemon in het spel komen. Die ken ik namelijk niet, dus dan gaat de nostalgie eraf.''

Leonore Poldervaart (23)

Woont in Utrecht

Pokedex: 202

Favoriete Pokemon: Eevee

,,Eigenlijk was ik best laat bij de hype. Ik kocht namelijk pas drie weken nadat Pokemon Go uitkwam een telefoon waarop ik de app kon installeren. Ook mijn moeder installeerde toen de app. Zij is de reden dat ik nu nog steeds speel. Ieder weekend als ik bij haar ben, gaan we samen op pad. Voor haar is Pokemon Go een jaar na de release nog steeds dé manier om even tot rust te komen na haar werk. Ik vind het enorm gezellig om het samen met haar te spelen.

Het spel blijft boeiend doordat het goed is blijven vernieuwen. Ik ben bijvoorbeeld erg enthousiast over de update waardoor je samen zeldzame pokemon kan vangen via raids. Je komt daardoor veel meer in contact met andere spelers. Mijn moeder zit zelfs in een whatsappgroep waarin mensen afspreken naar welke raids ze toegaan.''

Volledig scherm Pokemon Leonore © RV