Politie: Brand in Diemen mogelijk aangestoken

De brand in een studentenflat in Diemen die in de nacht van dinsdag op woensdag een bewoner het leven kostte, is mogelijk aangestoken. De politie 'houdt rekening met mogelijke brandstichting'.

Specialisten van de Forensische Opsporing proberen sporen veilig te stellen, de politie hoopt op informatie van getuigen.

Vier mensen raakten gewond door de felle brand, van wie er twee ernstig aan toe zijn. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Vooral vanwege de rookontwikkeling moest de hele flat, die zo'n vijftien verdiepingen telt, worden ontruimd. De overleden bewoner werd op een van de bovense etages van de studentenflat aangetroffen.

Volgens bewoners gingen de rookmelders op een aantal bovenste verdiepingen niet af, meldt Het Parool. De studenten moesten elkaar wekken om zo snel mogelijk het pand te verlaten. Een anonieme bewoner vertelt aan Het Parool: ,,Ik werd wakker van de rookmelder, keek op de gangen zag rook. Toen ben ik mijn vriendin gaan halen, nog geen tien seconden later was de rook al veel dikker. Het gebonk op de deuren zit nog steeds in mijn hoofd.''

Zwartgeblakerd

De flat bestaat uit 182 woningen, waarvan er 143 aan studenten zijn verhuurd, zei een woordvoerder van woonstichting De Key. Volgens hem zijn veel studenten op vakantie. De woningstichting verwacht niet dat de bewoners de komende nacht al terug kunnen, omdat het trappenhuis zwartgeblakerd is en eerst moet worden schoongemaakt. ,,Ik heb er een hard hoofd in'', aldus de woordvoerder. Alle elektriciteit en gas in het complex is afgesloten.

